Товарищеский матч в Амстердаме между сборными Нидерландов и Дании должен был стать украшением футбольного вечера, ведь встречались две очень яркие и агрессивные команды. На групповом этапе отбора ЧМ-2022 они стали одними из наиболее результативных команд – больше забивали только немцы и англичане. При этом оба коллектива могли похвастаться шикарной тактической подготовкой.

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Словом, поединок должен быть шикарным. Таким он и получился. Нидерланды стартовали активнее, прижав Данию к ее воротам. Уже на 3-й минуте обыгрыш Фрэнки Де Йонга с Депаем завершился выстрелом Мемфиса с линии штрафной (над перекладиной), а на 4-й с дистанции приложился Ван Дейк – Шмейхель поймал мяч. На 13-й дело дошло и до реально голевых моментов – это Бергвейн метров с 20-ти эффектно закрутил сферу под дальнюю штангу. Шмейхель в сногсшибательном прыжке спас гостей.

Наконец, на 16-й минуте давление "оранье" вылилось в эффектный гол. Его провел Бергвейн, замкнувший подачу Блинда с правого фланга – впрочем, счастье хозяев длилось недолго. Дания сразу пошла вперед, отыгравшись всего за четыре минуты аналогичным образом. Меле выполнил навес с углового, а гигант Вестергор головой направил мяч в правую девятку. 1:1!

Впрочем, гол Янника не изменил общего содержания игры. Нидерланды выглядели более агрессивно, быстрее и изобретательнее, организовывали шикарные перепасовки и позволяли себе работу пятками. К тому же у датчан на 25-й минуте сломался Дилейни, которого пришлось заменить Нёргором. За минуту до этого Бергвейн стрелял с пределов штрафной в полном одиночестве, но Шмейхель ногой парировал удар.

Тем не менее, Касперу пришлось вынимать мяч из сетки второй раз. И снова это был гол головой – Аке на 29-й минуте замкнул навес Бергейса с углового. 2:1! На 36-й же "оранье" еще и пенальти заработали в результате эффектной комбинации в штрафной Дании. Вестергор сбил Бергейса, а Депай с "отметки" уверенно обыграл Шмейхеля. 3:1! Именно с этим счетом первый тайм и подошел к концу.

Еще перед свистком на перерыв Каспер Юлманд заменил инертного Поульсена на Сков Ольсена, а в раздевалке наставник "красной гвардии" провел еще две перестановки – Кристенсен вышел вместо Ба, а Линдстрем уступил место Эриксену. Кристиан вышел в составе сборной впервые после сердечного приступа на Евро-2020.

Эти ходы принесли успех уже через две минуты после возобновления игры. Кристенсен запустил передачу на ход Скову Ольсену, а тот с правого фланга прострелил в штрафную – Эриксен же замкнул точным ударом в дальнюю девятку! 3:2.

Нидерланды довольно быстро выровняли игру, хотя такого же преимущества, как до перерыва, уже не было. При этом "оранье" создавали острые моменты: так, на 54-й минуте Бергейс влетел на левый край штрафной и пробил мимо дальнего угла, на 56-й Депай с его передачи бахнул над воротами, а на 64-й Мемфис вывалился практически один на один со Шмейхелем – Каспер отразил его выстрел ногой. Дания могла наказать за расточительство на 68, когда Ольсен получил передачу на ход от Эриксена и выстрелил мимо левой штанги метров с семи.

По игре Дания не уступала Нидерландам, но в разработке голевых эпизодов хозяева имели большущее преимущество. В конце концов, на 71-й минуте оно вылилось в четвертый гол – Бергвейн получил пас на левом краю штрафной от Де Йонга, качнул защитника и закрутил мяч в дальний верхний угол. 4:2!

Дании можно было сушить весла, но гости не собирались сдаваться. Уже на 74-й минуте Эриксен мог забить седьмой гол в матче, выстрелив метров с 23 в правую девятку – Флеккен уже не мог спасти, однако мяч попал в штангу!

После этого в игре наступила пауза на множество замен, а потом еще и врачи долго оказывали помощь Меле и Дюмфрису. Как следствие, в основное время острых моментов не возникло, но арбитр компенсировал 6 минут. Дания провела их с пользой: Ольсен чуть не забил из-за пределов штрафной (Флеккен вытащил мяч из-под штанги), а Хёйберг даже отличился голом – он замкнул подачу с углового. Впрочем, гол не засчитали из-за фола в атаке.

В конце концов финальный свисток зафиксировал яркую победу сборной Нидерландов.

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