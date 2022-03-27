Нідерланди та Данія влаштували гольову феєрію в товариській зустрічі, а Крістіан Еріксен вперше за тривалий час забив у складі національної команди. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на Футбол 24.

Команди влаштували результативний старт зустрічі – Бергвейн на 16 хвилині замкнув навіс з флангу, а Вестергор вже через 4 хвилини відновив паритет. До перерви Аке відповів голом, забивши також головою після подачі кутового, а Депай до перерви реалізував пенальті.

Нідерланди у матчі з шістьма забитими м'ячами здолали Данію – Еріксен повернувся в збірну й відзначився голом

А другий тайм розпочався із голу Еріксена – Крістіан точно пробив у дальню дев'ятку після передачі Скова Ольсена в центр штрафного. Додамо, що це перший гол для хавбека після його повернення у футбол – Еріксен тривалий час пропустив через серйозні проблеми з серцем, які ледь не призвели до смерті на Євро-2020. Останнє слово було за нідерландцями, Бергвейн оформив дубль та поставив крапку в зустрічі.