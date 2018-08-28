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Первые фото официального мяча Лиги наций, от которых уже бомбит в России

16:20 263 Читати українською
Первые фото официального мяча Лиги наций, от которых уже бомбит в России
Лига наций УЕФА / официальный сайт УЕФА

В сети появились фотографии мяча, которым будут играть европейские национальные сборные в новом турнире под эгидой УЕФА – Лиге наций. Правда, дизайн нового мяча нравится далеко не всем.

Мяч изготовила немецкая компания Adidas, взяв за основу панельный дизайн официального мяча ЧМ-2018 Telstar 18.

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Его главный "мотив" – бело-серебряный фон, на который также нанесут разноцветные элементы дизайна. Внимательные пользователи, однако, заметили, что на мяче больше всех сине-желтых красок. Это уже вызвало интересную реакцию российских болельщиков:

"Мне одному мерещатся флаги Украины?", "Судя по количеству флагов, в Лиге наций играет сборная от каждой области Украины", "Казалось бы, при чем здесь Украина" и многие другие подобные комментарии можно найти на популярных спортивных ресурсах РФ.

Отметим, что официальный мяч Лиги наций вскоре поступит в продажу. Цена нового творения Adidas – 150 евро. Напомним, сборная Украины стартует в новом турнире уже 6 сентября выездным матчем против чехов.

Лига наций1 тур

Чехия - Украина: Четверг 06 сентября 2018

Чехия
до матча
9
дн
:
4
час
:
16
мин
Украина
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Теги
Telstar 18 Чехия - Украина Украина Украина Лига наций
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