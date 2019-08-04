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Первая лига: Рух и Волынь расписали результативную ничью

19:18 62 Читати українською
Первая лига: Рух и Волынь расписали результативную ничью
Рух – Волынь / Сайт Волыни

Состоялся поединок второго тура Первой лиги между Рухом и Волынью (1:1).

 

Первая лига, 2 тур

Рух – Волынь – 1:1

Голы: Кондраков, 72 – Кожанов, 3 (пен)

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Состоялся поединок второго тура Первой лиги, в котором львовский Рух принимал Волынь из Луцка.

Гости вышли вперед уже в дебюте поединка, голом с пенальти отличился Денис Кожанов. Рух смог сравнять счет уже во втором тайме – на 72 минуте голом отметился Даниил Кондраков.

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Следовательно, ничья – 1:1. После двух туров львовская команда имеет в активе 4 очка и занимает 6 место в турнирной таблице. Волынь – с одним балломна десятой строчке.

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