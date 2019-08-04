Первая лига: Рух и Волынь расписали результативную ничью

Состоялся поединок второго тура Первой лиги между Рухом и Волынью (1:1).
Первая лига, 2 тур
Рух – Волынь – 1:1
Голы: Кондраков, 72 – Кожанов, 3 (пен)
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Состоялся поединок второго тура Первой лиги, в котором львовский Рух принимал Волынь из Луцка.
Гости вышли вперед уже в дебюте поединка, голом с пенальти отличился Денис Кожанов. Рух смог сравнять счет уже во втором тайме – на 72 минуте голом отметился Даниил Кондраков.
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Следовательно, ничья – 1:1. После двух туров львовская команда имеет в активе 4 очка и занимает 6 место в турнирной таблице. Волынь – с одним балломна десятой строчке.