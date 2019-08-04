toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Перша ліга: Рух та Волинь розписали результативну нічию

19:18 359 Читать на русском
Перша ліга: Рух та Волинь розписали результативну нічию
Рух – Волинь / Сайт Волині

Відбувся поєдинок другого туру Першої ліги між Рухом та Волинню (1:1).

 

Перша ліга, 2 тур

Рух – Волинь – 1:1

Голи: Кондраков, 72 – Кожанов, 3 (пен)

"Буде бій!" – Рух анонсував матч проти Волині креативним відео з Данилом Галицьким

ВІдбувся поєдинок другого туру Першої ліги, у якому львівський Рух приймав Волинь з Луцька.

Гості вийшли вперед вже у дебюті поєдинку, голом з пенальті відзначився Денис Кожанов. Рух зміг зрівняти рахунок вже у другому таймі – на 72 хвилині голом відзначився Данило Кондраков.

Перша ліга: Металіст 1925 втратив очки, Чорноморець здобув другу перемогу, Минай взяв перший бал

Відтак, нічия – 1:1. Після двох турів львівська команда має в активі 4 очки та посідає 6 сходинку у турнірній таблиці. Волинь – з одним балом на десятій сходинці.

blog_ava
Борусія Д виграла Суперкубок Німеччини, перегравши Баварію: вбивчі контратаки "бджіл", фіаско Ковача та тріумф Санчо
03:25
4883
Теги
Рух Рух Рух - Волинь Волинь Волинь Перша ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Яремчук та Безус відзначилися голами за Гент
    Бельгія — 16:472561 Яремчук та Безус відзначилися голами за Гент
21
хв
Барселона
21:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук