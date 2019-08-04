Перша ліга: Рух та Волинь розписали результативну нічию

Відбувся поєдинок другого туру Першої ліги між Рухом та Волинню (1:1).

Перша ліга, 2 тур

Рух – Волинь – 1:1

Голи: Кондраков, 72 – Кожанов, 3 (пен)

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ВІдбувся поєдинок другого туру Першої ліги, у якому львівський Рух приймав Волинь з Луцька.

Гості вийшли вперед вже у дебюті поєдинку, голом з пенальті відзначився Денис Кожанов. Рух зміг зрівняти рахунок вже у другому таймі – на 72 хвилині голом відзначився Данило Кондраков.

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Відтак, нічия – 1:1. Після двох турів львівська команда має в активі 4 очки та посідає 6 сходинку у турнірній таблиці. Волинь – з одним балом на десятій сходинці.