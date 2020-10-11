Первая лига: Черноморец стал лидером, Волынь приходит в себя, Николаев сенсационно разбил Горняк-Спорт со счетом 6:1
Воскресные матчи 6 тура Первой лиги подарили несколько неожиданных результатов.
Первая лига, 6 тур
Полесье – Черноморец – 1:1
Голы: Власюк, 50 – Ковбаса, 90+2
Нива Т – Оболонь – 2:1
Голы: Волохатый, 76, Демченко, 89 – Мединский, 52
Николаев – Горняк-Спорт – 6:1
Голы: С. Кравченко, 23, 73, Паламар, 26, 50, Охрончук, 55, Мельничук, 83 – Батюшин, 20 (пен.)
Удаление: Збунь, 41 (Г-С)
Кристалл – Волынь – 0:1
Гол: Сикорский, 61 (пен.)
Удаление: Приймак, 90 (В)
Агробизнес – Авангард – 1:0
Гол: Черненко, 76 (пен.)
Кремень – Прикарпатье – 0:1
Гол: Дитко, 86
Черноморец спас ничью на последних минутах матча против Полесья и вышел в единоличные лидеры таблицы (Металлист 1925 не смог сыграть свой поединок). Одесситам неожиданно помог Николаев, который уничтожил Горняк-Спорт со счетом 6:1. Команда из Горишних Плавней сама целила на вершину и даже открыла счет, но дальше начался настоящий ад. "Корабелы" быстро забили два мяча в ответ, а удаление Збуня привело к полному провалу.
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Тернопольская Нива осуществила камбек в игре с Оболонью, также дела улучшаются у Волыни. Подопечные Сачко второй раз подряд победили и уже идут шестыми после слабого старта.
Судьбу заключительных матчей воскресенья решал один гол. Точный удар Черненко с пенальти позволил Агробизнесу одолеть Авангард, а Дитко на 86 минуте встречи с Кременем вырвал очки в пользу Прикарпатья.
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