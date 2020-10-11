Львовские Карпаты и Волынь-2 не смогли улучшить свое турнирное положение в 6 туре.

Вторая лига, 6 тур

Рубикон – Волынь-2 – 1:0

Гол: Тищенко, 42 (пен.)

Эпицентр – Карпаты Л – 2:0

Голы: Ничипоренко, 2, Раца, 49

Рубикону хватило одного гола, чтобы одолеть молодежь Волыни. Защитник лучан "привез" нелепый пенальти в свои ворота, который и решил судьбу трех очков.

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Дела львовских Карпат также плохи. Подопечные Любомира Вовчука на выезде не смогли ничего сделать против Эпицентра, который идет в группе лидеров. Хозяева открыли счет уже на 2 минуте. Ничипорено нанес мощный удар с 30 метров, а кипер Карпат оказался не готов. Второй тайм сложился по схожему сценарию. Карпаты вышли из раздевалки несобранными и практически похоронили свои шансы на камбек – Раца удачно завершил проход по левому флангу, оформив 2:0 в пользу Эпицентра.

Дубль Волыни потерпел свое четвертое поражение подряд, в львовские Карпаты третье. В группе А Второй лиги только одна команда имеет худшие показатели – винницкая Нива на дне с нулем очков в активе.

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