Перша ліга, 6 тур

Полісся – Чорноморець – 1:1

Голи: Власюк, 50 – Ковбаса, 90+2

Нива Т – Оболонь – 2:1

Голи: Волохатий, 76, Демченко, 89 – Мединський, 52

Миколаїв – Гірник-Спорт – 6:1

Голи: С. Кравченко, 23, 73, Паламар, 26, 50, Охрончук, 55, Мельничук, 83 – Батюшин, 20 (пен.)

Вилучення: Збунь, 41 (Г-С)

Кристал – Волинь – 0:1

Гол: Сікорський, 61 (пен.)

Вилучення: Приймак, 90 (В)

Агробізнес – Авангард – 1:0

Гол: Черненко, 76 (пен.)

Кремінь – Прикарпаття – 0:1

Гол: Дитко, 86

Чорноморець врятував нічию на останніх хвилинах матчу проти Полісся і вийшов у одноосібні лідери таблиці (Металіст 1925 не зміг зіграти свій поєдинок). Одеситам несподівано допоміг Миколаїв, який знищив Гірник-Спорт з рахунком 6:1. Команда з Горішніх Плавнів сама цілила на вершину і навіть відкрила рахунок, але далі розпочалося справжнє пекло. "Корабели" швидко забили два м'ячі у відповідь, а вилучення Збуня призвело до повного провалу.

Друга ліга: Карпати Львів програли втретє поспіль, дубль Волині мінімально поступився Рубікону

Тернопільска Нива здійснила камбек у грі з Оболонню, також справи покращуються у Волині. Підопічні Сачка вдруге поспіль перемогли і вже йдуть шостими після слабкого старту.

Долю завершальних матчів неділі вирішував один гол. Точний удар Черненка з пенальті дозволив Агробізнесу здолати Авангард, а Дитко на 86 хвилині зустрічі з Кременем вирвав очки на користь Прикарпаття.

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