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Перес тепло обнял Шевченко и его сына перед матчем легенд Реал – Челси

13:39 132 Читати українською
Перес тепло обнял Шевченко и его сына перед матчем легенд Реал – Челси
Андрей Шевченко и его сын / соцсети

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в благотворительном поединке бывших звезд Челси и Реала, который накануне прошел на мадридском Сантьяго Бернабеу.

Напомним, благотворительный поединок легенд Реала и Челси завершился со счетом 5:4 в пользу мадридцев. Один из голов лондонцев в активе Андрея Шевченко, который реализовал пенальти.

"Был рад встретить многих друзей", – Шевченко прокомментировал матч легенд Реала и Челси, в котором забил гол

Отметим, что все деньги с продажи билетов пойдут на благотворительность. Реал организует подобный матч легенд уже 10-й год подряд.

Перед матчем президент Реала Флорентино Перес трогательно поприветствовал Андрея Шевченко и его сына (на видео, начиная с 1:25).

Шевченко забивает, но не спасает, Гути и Рауль творят магию – легенды Реала в зрелищном матче обыграли звезд Челси

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Мир Флорентино Перес Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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