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Перес тепло обійняв Шевченка та його сина перед матчем легенд Реал – Челсі

13:39 2190 Читать на русском
Перес тепло обійняв Шевченка та його сина перед матчем легенд Реал – Челсі
Андрій Шевченко та його син / соцмережі

Наставник збірної України Андрій Шевченко взяв участь у благодійному поєдинку колишніх зірок Челсі та Реала, який напередодні пройшов на мадридському Сантьяго Бернабеу.

Нагадаємо, благодійний поєдинок легенд Реала та Челсі завершився з рахунком 5:4 на користь мадридців. Один із голів лондонців в активі Андрія Шевченка, який реалізував пенальті.

"Був радий зустріти багатьох друзів", – Шевченко прокоментував матч легенд Реала та Челсі, у якому забив гол

Зазначимо, що всі гроші з продажу квитків підуть на благодійність. Реал організовує подібний матч легенд вже 10-й рік поспіль.

Перед матчем президент Реала Флорентіно Перес зворушливо привітав Андрія Шевченка і його сина (на відео, починаючи з 1:25).

Шевченко забиває, але не рятує, Гуті та Рауль творять магію – легенди Реала у видовищному матчі обіграли зірок Челсі

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