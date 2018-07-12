Переход в Вест Хэм станет лишь плюсом для Ярмоленко, – Шаблий

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий прокомментировал Футбол 24 его переход в Вест Хэм.

Он считает, что один из лидеров сборной Украины сделал правильный выбор, а Боруссия решила продать его из-за возвращения к своей стратегии выращивания игроков и их продажи.

Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма

"Не было такого, что встал напрямую вопрос о том, что Андрей уйдет из Боруссии. Пришел новый тренер, все равно к нему проявляли интерес, это не то, что Боруссия хотела продать и продала, грубо говоря, выставила на трансфер.

Появился Вест Хэм, предложил деньги и было принято такое решение. Тем более что Вест Хэм по-прежнему Андреем интересовался.

А Дортмунд начал возвращаться к привычному своему направлению – развитию молодых игроков и последующей их продаже.

Почему Вест Хэм обратил на него внимание? Потому что он хороший футболист, он играл против Манчестер Сити, который тогда тренировал Пеллегрини, еще в составе Динамо. Пеллегрини знал его еще с тех пор.

Андрей, я считаю, сделал правильный выбор. Перешел в хорошую команду, в суперчемпионат. Я думаю, что для него это только плюс", – отметил Шаблий.

По его словам, разговоры о возможном переходе Ярмоленко начались еще три недели назад. Также, кроме Вест Хэма, к украинцу проявляли интерес еще несколько клубов.

