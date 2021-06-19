"На турнире один яркий момент сменяет другой. Сейчас нас ждет финал, но перед первым матчем нервничал больше (о матче Австрия – Македония (3:1) – прим. "Футбол 24"). Сейчас это похоже на восторг и жажду к игре.

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Никто не рассчитывает, что обе команды устроит ничья. Я никогда так не отношусь к матчу. На таком уровне, думаю, это невозможно. Обе команды будут стараться победить. В конце, все определит количество забитых мячей", – цитирует Кристофа Баумгартнера официальный сайт УЕФА.

Напомним, национальные команды Украины и Австрии встретятся в понедельник, 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. В первых двух турах подопечные Андрея Шевченко набрали три очка, минимально уступив Нидерландам (2:3) и победив Северную Македонию (2:1).

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