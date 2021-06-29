Француз виконував останній удар в серії післяматчевих пенальті, але не зумів переграти Яна Зоммера. Голкіпер відбив і вивів у чвертьфінал збірну Швейцарії.

Франція – Швейцарія: Мбаппе перепросив за фатальний пенальті, через який французи вилетіли з Євро-2020

Легендарний Пеле вирішив підтримати Мбаппе у такий складний момент, розмістивши звернення до зірки ПСЖ у своєму твіттері. "Вище голову Кіліане! Завтра перший день нової подорожі", – написав бразилець.

Нагадаємо, що збірна Франції на Євро-2020 змогла виграти "групу смерті", але припинила боротьбу вже у першому раунді плей-офф. "Галльські півні" програли Швейцарії, хоча ще за десять хвилин до кінця основного часу володіли перевагою у два м'ячі.

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