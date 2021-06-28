Хорватия – Испания: Педри побил рекорд Руни на Евро
20:44 - Читати українською
Юный полузащитник сборной Испании Педри продолжает переписывать историю соревнований, в которых принимает участие.
осн. час ( 2 : 3 )
завершено
85’ Мислав Оршич
90+2’ Марио Пашалич
Пабло Сарабия 38’
Ферран Торрес 77’
Альваро Мората 101’
Микель Оярсабаль 104’
38’ Пабло Сарабия
77’ Ферран Торрес
85’ Мислав Оршич
90+2’ Марио Пашалич
101’ Альваро Мората
104’ Микель Оярсабаль
Талант Барселоны стал самым молодым игроком стартового состава в истории плей-офф чемпионатов Европы, сообщает Opta Sports.
Педри стал самым молодым игроком сборной Испании на крупных турнирах – предыдущий рекорд напоминал о позоре Украины
Педри побил рекорд звездного англичанина Уэйна Руни. Испанец вышел с первых минут на матч 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии в возрасте 18 лет и 215 дней. Предыдущее достижение установили на Евро-2004. Тогда Руни сыграл против сборной Португалии, когда был старше Педри почти на месяц.
К слову, на групповом этапе нынешнего форума Педри сыграл все три матча без замен.
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