Талант Барселоны стал самым молодым игроком стартового состава в истории плей-офф чемпионатов Европы, сообщает Opta Sports.

Педри стал самым молодым игроком сборной Испании на крупных турнирах – предыдущий рекорд напоминал о позоре Украины

Педри побил рекорд звездного англичанина Уэйна Руни. Испанец вышел с первых минут на матч 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии в возрасте 18 лет и 215 дней. Предыдущее достижение установили на Евро-2004. Тогда Руни сыграл против сборной Португалии, когда был старше Педри почти на месяц.

К слову, на групповом этапе нынешнего форума Педри сыграл все три матча без замен.