Президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов не сомневается в том, кто должен работать с "сине-желтыми" в отборе к ЧМ-2022.

"Никто не ожидал, что украинцы дойдут до четвертьфинала. Если бы кто-то это сказал до начала чемпионата Европы, то никто бы не поверил.

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Результат есть, а игру я не обсуждаю. Это дело тренеров и экспертов, которые ходят, слушают, смотрят. Я этим давно уже не занимаюсь.

Среди украинцев на Евро больше всего понравился Бущан. Он столько вытащил в первых матчах.

А насчет того, кто должен тренировать сборную Украины в отборе к ЧМ-2022... Андрей Шевченко, если он захочет. Менять тренера не надо. Если Шевченко согласится, мы все должны будем его за это поблагодарить", – сказал Павлов в комментарии Tribuna.

Напомним, действующий контракт с Шевченко рассчитан до конца 2022 года.

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