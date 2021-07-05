Президент Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу Микола Павлов не має сумнівів щодо того, хто повинен працювати з "синьо-жовтими" у відборі до ЧС-2022.

"Ніхто не очікував, що українці дійдуть до чвертьфіналу. Якби хтось це сказав до початку чемпіонату Європи, то ніхто б не повірив.

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Результат є, а гру я не обговорюю. Це справа тренерів та експертів, які ходять, слухають, дивляться. Я цим давно вже не займаюся.

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А щодо того, хто повинен тренувати збірну України у відборі до ЧС-2022... Андрій Шевченко, якщо він захоче. Змінювати тренера не треба. Якщо Шевченко погодиться, ми всі повинні будемо йому за це подякувати", – сказав Павлов у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, чинний контракт з Шевченком розрахований до кінця 2022 року.

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