Павелко анонсировал ноу-хау на матчах сборной Украины – Динамо вдохновляет главную команду страны

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о нововведениях на стадионах во время матчей сборной Украины.

"До первого, исторического, матча УПЛ с использованием системы VAR остался лишь один день. Но, кроме применения новейшей технологии, поединок Динамо – Ворскла станет особенным и в другом.

Впервые матч, который должен состояться без зрителей, смогут посетить только дети. В сопровождении ответственных взрослых, конечно, но это исключительно из соображений безопасности для юных любителей футбола. Соответствующая норма в Регламенте проведения соревнований УЕФА и по моей инициативе такой пункт недавно появился Регламенте инфраструктуры и мер безопасности проведения соревнований УАФ. Это очень большая ответственность для клуба-хозяина, но и прекрасная возможность подарить детям праздник футбола, а футболистам – необходимую поддержку на трибунах.

Сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА

В связи с этим у меня родилась еще одна интересная идея: организовать бесплатные семейные сектора для болельщиков на домашних матчах национальной сборной. Это будет отличный стимул для родителей приводить своих малышей на стадион и вместе поддерживать главную команду страны. Конечно, количество мест в таких секторах будет ограничено, а все детали их организации позже будут опубликованы на официальных ресурсах УАФ. Семейные сектора появятся уже в ближайших домашних матчах сборной, которые состоятся 26 мая в Харькове против Кипра, 2 июня в Киеве против Северной Ирландии и 7 июня во Львове против сборной Израиля. Приглашаю клубы УПЛ рассмотреть возможность организации таких секторов и на их домашних матчах в чемпионате Украины. Это отличный инструмент для популяризации футбола и поощрения целых семей к походам на стадионы в разных городах Украины", – подчеркнул Павелко в публикации на своей странице в Фейсбук.

Напомним, сборная Украины проведет два товарищеских матча на весенних сборах – 27 марта "сине-желтые" сыграют с Францией, а 31 марта с Польшей.

"Перехід у Динамо відбувся з подачі Суркіса": батько Караваєва – про Шахтар, Шеву, футболку Роналду і відмову від Росії