Павелко анонсував ноу-хау на матчах збірної України – Динамо надихає головну команду країни

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про можливі нововведення на стадіонах під час матчів збірної України.

"До першого, історичного, матчу УПЛ з використанням системи VAR залишився лише один день. Але, окрім застосування новітньої технології, поєдинок Динамо – Ворскла стане особливим і в іншому.

Вперше матч, який має відбутися без глядачів, зможуть відвідати лише діти. У супроводі відповідальних дорослих, звичайно, але це виключно з міркувань безпеки для юних шанувальників футболу. Відповідна норма є в Регламенті проведення змагань УЄФА і за моєї ініціативи такий пункт нещодавно з’явився і в Регламенті інфраструктури та заходів безпеки проведення змагань УАФ. Це надзвичайно велика відповідальність для клубу-господаря, але і чудова нагода подарувати діткам свято футболу, а футболістам – необхідну підтримку на трибунах.

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В зв’язку з цим в мене народилась ще одна цікава ідея: організувати безкоштовні сімейні сектори для вболівальників на домашніх матчах національної збірної. Це буде чудовий стимул для батьків приводити свою малечу на стадіон і разом підтримувати головну команду країни. Звичайно, кількість місць в таких секторах буде обмежена, а всі деталі їхньої організації пізніше будуть опубліковані на офіційних ресурсах УАФ. Сімейні сектори з’являться вже на найближчих домашніх матчах збірної, які відбудуться 26 травня в Харкові проти Кіпру, 2 червня в Києві проти Північної Ірландії і 7 червня у Львові проти збірної Ізраїлю. Запрошую клуби УПЛ розглянути можливість організації таких секторів і на їхніх домашніх матчах в чемпіонаті України. Це чудовий інструмент для популяризації футболу та заохочення цілих сімей до походів на стадіони в різних містах України", – підкреслив Павелко у публікації на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, збірна України проведе два товариські матчі на весняних зборах – 27 березня "синьо-жовті" зіграють з Францією, а 31 березня з Польщею.

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