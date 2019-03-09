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Паулу Соуза возглавил Бордо

07:30 11 Читати українською
Паулу Соуза возглавил Бордо
Паулу Соуза / ФК Бордо

Бордо объявил о назначении Паулу Соузы на должность главного тренера.

Бордо на своем официальном сайте сообщил о назначении Паулу Соузы на должность главного тренера команды. Контракт рассчитан на 4 года.

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Последним клубом португальского специалиста был китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь, в котором он работал с ноября 2017 года по октябрь 2018 года.

Бордо сейчас находится на 13 позиции в турнирной таблице Лиги 1, набрав 32 очка. Клуб уже сменил двух тренеров в течение текущего сезона.

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Паулу Соуза Паулу Соуза Бордо Бордо Франция Трансферы
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