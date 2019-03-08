ПСЖ решил летом продать 5 игроков – среди них звездный форвард

Французский ПСЖ летом устроит солидную распродажу игроков основного состава.

Сразу пять футболистов могут покинуть ПСЖ во время летнего трансферного окна, сообщает AS.

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По информации издания, парижский клуб готов продать защитника Тому Менье, полузащитников Кристофера Нкунку, Анхеля Ди Марию, а также нападающих Хесе Родригеса и Эдинсона Кавани.

Напомним, что ПСЖ в третий раз подряд вылетел на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, проиграв Манчестер Юнайтед (2:0, 1:3). При этом в чемпионате Франции парижский клуб лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на 17 очков.

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