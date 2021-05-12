"Мистер Луиш Каштру, большое спасибо вам за все. Для меня было честью работать с вами и вашим тренерским штабом в течение двух сезонов. Желаю успехов в карьере", – написал Патрик в Instagram.

Каштру попрощался с Шахтером

Напомним, после завершения сезона УПЛ Луиш Каштру заявил о прощании с донецким клубом, специалист проработал в лагере "горняков" 2 года.

В прошлом розыгрыше УПЛ 29-летний бразилец провел 21 матч, в которых отличился 4-мя голами и 8-ю ассистами.

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