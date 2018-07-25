Папастатопулос пожертвует недельную прибыль своей семьи пострадавшим от массовых пожаров в Греции

ЧМ 2018 — 18:48 235
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ЧМ-2018: определился лучший гол турнира
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Лунин ломает 26-летнюю традицию Реала – в Мадриде заговорили о кризисеИспания — 17:24 1030
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"Я працював у гарячих точках, але мене ніде так не обшукували, як у Росії". Наш фотокор, який повернувся із ЧС-2018Интервью — 16:15 193
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Малком в центрі уваги: Барселона підписала гравця, який ледь не опинився в Україні та довів до сліз ТітеИспания — 13:50 597
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Ротань получил предложение перейти в Рух, – СМИПервая лига — 13:31 407
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