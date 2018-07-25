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Папастатопулос пожертвует недельную прибыль своей семьи пострадавшим от массовых пожаров в Греции

20:10 2 Читати українською
Папастатопулос пожертвует недельную прибыль своей семьи пострадавшим от массовых пожаров в Греции
Сократис Папастатопулос / Arsenal

Греческий защитник Арсенала Сократис Папастатопулос решил помочь людям, пострадавшим от катастрофы на его родине.

Сократис Папастатопус пожертвует всю прибыль своей семьи за эту неделю пострадавшим от лесных пожаров в Греции, сообщает The Mirror.

Родные Сократиса владеют рестораном и баром в греческом городе Каламата. Семья защитника Арсенала сообщила, что каждая копейка, которую удастся заработать в течение этой недели, будет передана людям, которые больше всего пострадали от трагедии.

8 человек погибли в результате трагедии на стадионе в Сенегале

Отметим, что Грецию всколыхнули лесные пожары небывалых масштабов. 80 человек погибли, 187 получили травмы, десятки пропали без вести. В стране объявлен трехдневный траур.

Теги
Англия Сократис Папастатопулос Сократис Папастатопулос Арсенал Арсенал
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