Одновременно два львовских клуба собираются побороться за капитана "горожан" Юрия Панькива, информирует Meta-ratings. Уже 30 июня у игрока заканчивается контракт с Александрией.

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Руководство "желто-черных" не собирается продолжать с ним сотрудничество, поэтому 36-летний ветеран вскоре станет свободным агентом. В этом сезоне голкипер провел 18 матчей. Он выступал за Александрию с 2009 по 2012-й и с 2017-го по 2021 годы.

Напомним, Александрия заняла 9-е место в чемпионате УПЛ. Команда уже попрощалась с главным тренером Владимиром Шараном, и собирается существенно обновить состав игроков в новом сезоне.

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