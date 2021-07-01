Александр Довбик убежден, что его сын Артем сделает правильный выбор после сенсационного гола в ворота Швеции (2:1).

"Никаких предложений сын пока не получал. В одном уверен точно – в российский чемпионат Артем не переедет.

Сборная Украины вызвала языковой резонанс – Зинченко и другим звездам настойчиво советуют отказываться от русского

Скандал из-за интервью на русском? Артем дома с нами на украинском разговаривает. Просто у них в командах все русскоязычные, то и он так привык. Но когда к нам приезжает, то разговаривает так же как мы", – заверил Александр Довбик в комментарии BBC Украина.

Напомним, 24-летний форвард вышел на замену и забил решающий мяч в ворота шведов, выведя Украину в четвертьфинал Евро-2020.

Герой дня: Артем Довбик міг забивати у Динамо, але пішов складнішим шляхом – історичний гол за Україну вражає Європу