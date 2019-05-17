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Відбір на Євро-2020: Україна прийме Литву в Харкові

17 травня 14:05 2343 Читать на русском
Відбір на Євро-2020: Україна прийме Литву в Харкові
Збірна України / фото: ФФУ

Матч відбору до Євро-2020 проти Литви підопічні Андрія Шевченка зіграють у Харкові.

 

Згідно з рішенням Виконкому ФФУ поєдинок відбіркового турніру Євро-2020 проти Литви (11 жовтня) національна збірна України проведе у Харкові на стадіоні ОСК Металіст, повідомляє прес-служба організації.

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Нагадаємо, в стартових матчах відбору на Євро-2020 збірна України зіграла внічию з Португалією (0:0) та обіграла Люксембург (2:1). "Синьо-жовті" наразі очолюють свою відбіркову групу.

Найближчі матчі збірна України проведе в рамках відбору до Євро-2020 проти Сербії та Люксембургу, 7-го і 10 червня відповідно.

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