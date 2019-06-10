Отбор на Евро-2020: Чехия разгромила Черногорию, Дания уничтожила Грузию

Состоялись матчи 4-го тура отбора на Евро-2020 в группах А и D.

Евро-2020. Квалификация, 4 тур

Группа A

Болгария – Косово – 2:3

Голы: Попов, 43, Димитров, 55 – Рашица, 14 Мурики, 64, Рашан, 90+3

Чехия – Черногория – 3:0

Голы: Янкто, 18 Копитович, 49 (авт), Шик, 82 (п)

Группа D

Ирландия – Гибралтар – 2:0

Голы: Чиполлино, 29 (авт), Брейди, 90+3

Дания – Грузия – 5:1

Голы: Дольберг, 13, 63, Эриксен, 30, Поульсен, 73, Брейтуэйт, 90+3 – Лобжанидзе, 25

Украина минимально одолела Люксембург – тяжелая победа в отборе к Евро-2020 благодаря быстрому голу Яремчука

Чехия на своем поле легко разгромила Черногорию. Хозяева открыли счет в середине первого тайма, а после перерыва огорчили голкипера соперника еще дважды.

В параллельном матче Болгария и Косово выдали феерическую игру – 2:3. В течение поединка обе команды успели побыть лидером, но вырвать победу удалось косоварам благодаря голу в компенсированное время.

После 4-го тура Чехия набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы А. Косово отстает на 1 балл, у Болгарии 3 пункта, а у Черногории – 2. Лидером группы осталась Англия.

В группе D лидер – Ирландия – без проблем одолела Гибралтар. Дания одержала первую победу в нынешнем отборе. Грузия пропустила от скандинавов 5 мячей, на что смогла ответить лишь однажды.

Таким образом Дания набрала 5 очков и поднялась на 2 место в турнирной таблице. Грузия осталась на предпоследней строчке, а Гибралтар в этой квалификации очков еще не набирал.