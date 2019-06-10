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Відбір на Євро-2020: Чехія розгромила Чорногорію, Данія знищила Грузію

10 червня 23:46 524 Читать на русском
Відбір на Євро-2020: Чехія розгромила Чорногорію, Данія знищила Грузію
Ірландія – Гібралтар – 2:0

Відбулися матчі 4-го туру відбору на Євро-2020 у групах А та D.

Євро-2020. Кваліфікація, 4 тур

Група A

Болгарія – Косово – 2:3

Голи: Попов, 43, Дімітров, 55 – Рашіца, 14, Мурікі, 64, Рашані, 90+3

Чехія – Чорногорія – 3:0

Голи: Янкто,18, Копітовіч, 49 (авт), Шик, 82 (п)

Група D

Ірландія – Гібралтар – 2:0

Голи: Чіполіна, 29 (авт), Брейді, 90+3

Данія – Грузія – 5:1

Голи: Дольберг, 13, 63, Еріксен, 30, Поульсен, 73, Брейтуейт, 90+3 – Лобжанідзе, 25

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Чехія на власному полі легко розгромила Чорногорію. Господарі відкрили рахунок в середині першого тайму, а після перерви засмутили голкіпера суперника ще двічі.

В паралельному матчі Болгарія та Косово видали феєричну гру – 2:3. Впродовж поєдинку обидві команди встигли побути лідером, але вирвати перемогу вдалося косоварам завдяки голу у компенсований час.

Після 4-го туру Чехія набрала 6 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці групи А. Косово відстає на 1 бал, у Болгарії 3 пункти, а у Чорногорії – 2. Лідером групи залишилась Англія.

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У групі D лідер – Ірландія – без проблем здолала Гібралтар. Данія здобула першу перемогу у нинішньому відборі. Грузія пропустила від скандинавів 5 м'ячів, на що змогла відповісти лише одного разу.

Таким чином Данія набрала 5 очок і піднялася на 2 місце в турнірній таблиці. Грузія залишилась на передостанній сходинці, а Гібралтар у цій кваліфікації очок ще не набирав.

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Євро-2020 Гібралтар Гібралтар Косово Косово Болгарія Болгарія Чехія Чехія Ірландія Ірландія Грузія Грузія Чорногорія Чорногорія Данія Данія
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