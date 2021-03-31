В рамках поединка 3-го тура отбора к ЧМ-2022 сборная Боснии и Герцеговины дала бой Франции, но не смогла избежать поражения. Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Босния и Герцеговина стартовала в квалификации к ЧМ-2022 с боевой ничьи против Финляндии, а второй тур пропускала. За этот период украинцы и финны успели набрать по два зачётных балла, потеснив боснийцев на четвёртое место в группе D, поэтому в матче против Франции подопечным Ивайла Петева желательно было цепляться за очки. Сделать это, однако, было очень непросто.

Финляндия – Босния и Герцеговина: соперники Украины расписали зрелищную мировую – дубль Пукки, Пьянич в шаге от фиаско

Проблема заключалась не только в класе соперника, а и в самих боснийцах. Их безвыиграшная серия составляла уже 10 поединков – ее не удалось прервать даже в субботнем товарняке с Коста-Рикой. В последний раз "золотые лилии" побеждали аж в ноябре 2019-го, в матче против Лихтеншейна. Сегодня же у команды ещё и отсутствовал главный тренер – Ивайло Петев пропускал встречу с "Ле Блё" из-за коронавируса.

Сборная Франции тоже не впечатлила на старте отбора, разделив очки с Украиной. В Казахстане футбол "петухов" тоже не выглядел идеально, но команде удалось одержать победу (0:2) – благодаря этому триумфу подопечные Дидье Дешама возглавили группу D. В Сараево необходимо было закрепить успех, поэтому французы выпустили максимально сильный состав. Он повторял лайн-ап с поединка против Украины, но в центре поля вместо Канте вышел Погба, а Жиру уступил место в основе ради Лемара.

Гости активнее начали встречу, захватив контроль над мячом и организовав ряд моментов. Правда, их острота оказалась невысокой, хотя потенциально эпизоды были голевыми: на 11-й минуте Коману дали пробить метров с 20-ти, а на 14-й он же замкнул навес Мбаппе в центр штрафной – в первом случае Кингсли выстрелил слабо и неточно, а во втором хавбек направил мяч в руки Шехичу. Кроме того, на 17-й минуте Мбаппе заработал очень опасный стандарт, но удар Гризманна с него пришёлся в стенку. В целом же, темп встречи оставался невысоким, а в штрафную боснийцы не подпускали, держа Ле Блё на дистанции.

Постепенно хозяева выровняли ход матча, начав вылетать в контратаки. В них особую роль играли Джеко и Колашинац, но голевые моменты для Боснии и Герцеговины создали другие футболисты. Так, на 23-й минуте Тодорович сместился с правого фланга в центр и мощно пробил в ближний угол – Льорис парировал. На 26-й же Ахмедходжич замкнул подачу с углового ударом головой в нижний дальний – Льорис спас Францию! Кстати, это был 123-й поединок Уго в составе "Ле Блё". Столько же сыграл Тьерри Анри.

Франция сразу же огрызнулась навесом Гризманна на Рабйо и его замыканием выше ворот. Это был последний опасный момент в первом тайме. В его заключительной трети гости бесцельно катали мяч в середине поля, а на последних минутах боснийцы даже огрызнулись несколькими перспективными контрвыпадами. Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Второй тайм "Ле Блё" попытались начать агрессивно, но ни одного опасного эпизода у чужих ворот в первые 15 минут создать не удалось. Босния при этом стала действовать смелее, вылетая в контратаки левым флангом, катая мяч на чужой трети и зарабатывая стандарты – до остроты дело не доходило, но ситуация была тревожной для Франции. Дидье Дешам вынужден был прибегнуть к заменам, сняв с игры Комана на 59-й минуте. На поле появился Жиру.

Ещё через минуту счёт был открыт. Боснийцев погубила первая же грубая ошибка в обороне: Хаджикадунич в попытке прервать прострел с правого фланга чудом не срезал мяч в собственные ворота, а французы быстро провели угловой – при его розыгрыше Лемар с мячем сместился в центр и неожиданно отдал пас на левый фланг. Оттуда забытый хозяевами Рабьо исполнил подачу в штрафную, а Гризманн замкнул её сильным ударом головой. 0:1! Это был 35-й гол Антуана за сборную Франции.

Этот гол на некоторое время выбил Боснию и Герцеговину из колеи. Франция же включила скорость и начала разрывать оборону хозяев, раз за разом врываясь в штрафную, однако моменты у чужих ворот всё равно не возникали. За десять минут после гола "Ле Блё" провели всего два удара головой с угловых, но оба не были опасными. Боснийцы же ожили на 70-х минутах, едва не заработав пенальти за фол Рабьо против Крунича (Даниэле Орсато проигнорировал эпизод) и несколько раз вылетев в классные контратаки с входом в штрафную. В конце концов, их старания вылились в опасный стандарт в метрах 20-ти от ворот Льориса – это мог быть гол, если бы Пьянич не пробил в стенку.

В эндшпиле встречи тренерский штаб боснийцев пытался вырвать ничью, бросив в бой свежих Гояка и Превляка. На 89-й минуте последний даже ворвался в свободную зону на правом краю штрафной, но пробить ему не позволила шикарная игра Варана. Дидье Дешам после этого сразу же выпустил Сиссоко – опорник помог выдержать финальный штурм хозяев. В конце концов, свисток арбитра зафиксировал тяжёлую победу "Ле Блё".

Таким образом, Франция набрала семь очков, оставшись на первой позиции в группе D. Босния и Герцеговина, имея один пункт в активе, держится четвёртой.

Капитана соперника сборной Украины выгнали из команды – очередной громкий скандал в отборе ЧМ-2022