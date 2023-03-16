У защитника "горняков" Георгия Гочолейшвили есть шанс сыграть в квалификации к чемпионату Европы.

22-летний зимний новичок дончан получил вызов в национальную сборную Грузии, сообщает пресс-служба Шахтера.

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У подопечных Вилли Саньоля запланированы 2 поединка во время международной паузы: 25 марта контрольная встреча с Монголией, а 28 марта матч отбора к Евро-2024 с Норвегией, за которую играет Эрлинг Холанд. Обе дуэли состоятся в Батуми.

У Гочелейшвили будет шанс провести вторую игру в футболке национальной команды Грузии. Дебютировал за сборную Георгий 17 ноября 2022 года.

В Шахтер защитник перебрался в январе этого года. Игор Йовичевич пока дал ему всего 29 минут в дуэли с Минаем в УПЛ.

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