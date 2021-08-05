Бельгийский клуб на своем официальном сайте тепло попрощался с 25-летним нападающим.

Яремчук трогательно попрощался с Гентом

Первый раздел называется "От застенчивого мальчика до уверенного номера 9". В нем говорится об адаптации и становлении Яремчука, который присоединился к "буйволам" в возрасте 21 года. Затем украинец только набирал обороты и дослужился до звания лучшего бомбардира Гента за последние 25 лет. В общем, Роман провел 152 матча и отметился 61 голом.

Напомним, новым клубом Яремчука стала португальская Бенфика, которая не пожалела 17 млн евро.

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