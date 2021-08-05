Бельгійський клуб на своєму офіційному сайті тепло попрощався з 25-річним нападником.

Яремчук зворушливо попрощався з Гентом

Перший розділ називається "Від сором'язливого хлопчика до впевненого номера 9". У ньому йдеться про адаптацію і становлення Яремчука, який приєднався до "буйволів" у 21-річному віці. Потім українець лише набирав оберти і дослужився до звання найкращого бомбардира Гента за останні 25 років. Загалом, Роман провів 152 матчі та відзначився 61 голом.

Нагадаємо, новим клубом Яремчука стала португальська Бенфіка, яка не пошкодувала 17 млн євро.

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