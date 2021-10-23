"Выступление сборной Украины в октябрьских матчах оценил бы на четверку. Могли наиграть и на максимальную оценку, если бы в первом тайме матча с боснийцами не растранжирили несколько голевых моментов.

Петраков планирует неожиданный вызов Гармаша – хавбек Динамо не играл за сборную Украины 4 года

Что не понравилось в действиях команды Александра Петракова? Слабая реализация, также было мало креатива, особенно во втором тайме матча с боснийцами. Уже не первый раз наша сборная не умеет сыграть по результату. Это серьезная проблема и, на мой взгляд, это недоработка тренерского штаба. В том же матче с балканцами были непонятные замены, в частности, напрашивался выход не Сикана, а совсем другого нападающего. Это хорошо, что Петраков признает свои ошибки, но ведь от этого не становится легче.

Лучшими в составе "сине-желтых" были Андрей Ярмоленко, который действовал, как в свои лучшие годы, Николай Шапаренко, без которого сейчас сложно представить сборную и ветеран Андрей Пятов.

Для нас еще не все потеряно, но уже нет права на ошибку. Своим ничейным синдромом наша сборная загнала себя в трудное положение. Однако победа в заключительном туре все может исправить. Надеюсь, что Петраков и его подопечные не подведут и Катар станет ближе", – сказал Задорожный в комментарии Zbirna.com.

Напомним, украинцам осталось провести лишь одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022. В выездном матче против Боснии и Герцеговины (16 ноября) команде Петракова нужно побеждать, чтобы гарантировать себе второе место в группе D. Перед этим "сине-желтые" проведут спарринг против Болгарии (11 ноября).

"Пора дорослішати, Олександре Васильовичу": що таке "Петрабол" і куди шлють Матвієнка – Україна на межі