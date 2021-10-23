"Виступ збірної України у жовтневих матчах оцінив би на четвірку. Могли награти і на максимальну оцінку, якби у першому таймі матчу з боснійцями не розтринькали декілька гольових моментів.

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Що не сподобалося в діях команди Олександра Петракова? Слабка реалізація, також було мало креативу, особливо у другому таймі матчу з боснійцями. Вже не вперше наша збірна не вміє зіграти по результату. Це серйозна проблема і, на мій погляд, це недопрацювання тренерського штабу. У тому ж матчі з балканцями були незрозумілі заміни, зокрема, напрошувався вихід не Сікана, а зовсім іншого нападника. Це добре, що Петраков визнає свої помилки, але ж від цього не стає легше.

Найкращими у складі "синьо-жовтих" були Андрій Ярмоленко, який діяв, як у свої найкращі роки, Микола Шапаренко, без якого зараз складно уявити збірну та ветеран Андрій Пятов.

Для нас ще не все втрачено, але вже немає права на помилку. Своїм нічийним синдромом наша збірна загнала себе у скрутне становище. Однак перемога в заключному турі все може виправити. Сподіваюся, що Петраков і його підопічні не підведуть і Катар стане ближчим", – сказав Задорожний у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, українцям залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїзному матчі проти Боснії та Герцеговини (16 листопада) команді Петракова потрібно перемагати, щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D. Перед цим "синьо-жовті" проведуть спаринг проти Болгарії (11 листопада).

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