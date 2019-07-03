"Шевченко звонил Ордецу, чтобы отговорить от перехода в Динамо Москва", – Цыганык

Этот телефонный разговор мог бы позитивно повлиять на будущее экс-защитника Шахтера Ивана Ордеца, но не удалось.

"Ордец променял место в Шахтере и сборной Украины на высокую зарплату? Да, так оно и есть – Ордец получил очень серьезный подписной бонус от московского Динамо и получил хорошую зарплату за то, что перешел свободным агентом.

"РПЛ сильнее, чем УПЛ", – Ордец откровенно прокомментировал свой переход в Динамо М

Я знаю точно, что Ордеца в сборной не будет. Когда национальная команда собиралась перед матчами против Сербии и Люксембурга в отборе Евро-2020, а Иван уже восстановился от травмы и еще находился в расположении Шахтера, Андрей Шевченко звонил несколько раз Ордецу, но тот ни разу ему не ответил.

Такое отношение было понятным. Когда мы общались с Шевченко, он сказал: "Я понимал, что Ордец собирается ехать в Россию. Как и он понимал, что в сборной ему места нет. Но это можно было попытаться объяснить: возможно, у меня бы нашлись аргументы, чтобы убедить его остаться в Украине", – сообщил Цыганык в авторской программе .

Напомним, недавно Иван Ордец подписал 3-летний контракт с московским Динамо.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали