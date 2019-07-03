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"Шевченко звонил Ордецу, чтобы отговорить от перехода в Динамо Москва", – Цыганык

19:06 74 Читати українською
"Шевченко звонил Ордецу, чтобы отговорить от перехода в Динамо Москва", – Цыганык
Иван Ордец / Фото УАФ

Этот телефонный разговор мог бы позитивно повлиять на будущее экс-защитника Шахтера Ивана Ордеца, но не удалось.

"Ордец променял место в Шахтере и сборной Украины на высокую зарплату? Да, так оно и есть – Ордец получил очень серьезный подписной бонус от московского Динамо и получил хорошую зарплату за то, что перешел свободным агентом.

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Я знаю точно, что Ордеца в сборной не будет. Когда национальная команда собиралась перед матчами против Сербии и Люксембурга в отборе Евро-2020, а Иван уже восстановился от травмы и еще находился в расположении Шахтера, Андрей Шевченко звонил несколько раз Ордецу, но тот ни разу ему не ответил.

Такое отношение было понятным. Когда мы общались с Шевченко, он сказал: "Я понимал, что Ордец собирается ехать в Россию. Как и он понимал, что в сборной ему места нет. Но это можно было попытаться объяснить: возможно, у меня бы нашлись аргументы, чтобы убедить его остаться в Украине", – сообщил Цыганык в авторской программе .

Напомним, недавно Иван Ордец подписал 3-летний контракт с московским Динамо.

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Теги
Игорь Цыганык Сборная Украины Иван Ордец Иван Ордец Шахтер Шахтер Динамо Москва Динамо Москва Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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