Ордець зізнався, що проміняв АПЛ на Росію

Український захисник Динамо Москва Іван Ордець розповів, у які ще клуби міг перейти.

"Крім варіантів з Росії розглядав Брайтон і Ньюкасл. Але вони тільки висловлювали інтерес, а переговори не зрушили з місця. Про Селтік в травні хтось "качку" запустив.

Цього літа з європейських клубів я був найближче до Дженоа. Але добре, що у підсумку потрапив в російськомовну країну.

"Шевченко телефонував Ордецю, щоб відмовити від переходу в Динамо Москва", – Циганик

Розмови були і з Краснодаром, і з Локомотивом, але я вибрав Динамо", – передає слова Івана Ордеця Sport24.ru.

Нагадаємо, Ордець перейшов у московське Динамо влітку цього року з Шахтаря. Наразі українець не зіграв за новий клуб жодної хвилини.

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