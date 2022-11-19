Нідерландам до старту на Мундіалі залишилось 2 дні. Встигніть переглянути 5 найкращих голів "ораньє" на ЧС в історії.

Нідерланди тричі грали у фіналах ЧС, але так і не зуміли стати чемпіонами. Попри це, "ораньє" забили не один розкішний м'яч у ворота суперників. Перед стартом Мундіалю в Катарі Футбол 24 пригадав усі найяскравіші моменти Нідерландів на світових форумах.

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