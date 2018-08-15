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Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов: Аякс – Динамо и другие противостояния

09:46 544 Читати українською
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов: Аякс – Динамо и другие противостояния
Динамо пробилось в плей-офф ЛЧ / фото ФК Динамо

В Лиге чемпионов определились пары плей-офф квалификации. На пути в групповой этап командам осталось преодолеть последний барьер.

Соперником киевского Динамо в последнем раунде квалификации станет амстердамский Аякс, который уверенно обыграл по сумме двух матчей Стандард.

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Довольно интересным также выглядит противостояние Бенфики и ПАОКа, за который выступают украинцы Евгений Шахов и Евгений Хачериди. В 3-м раунде греки выбили московский Спартак.

Все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

Бенфика (Португалия) – ПАОК (Греция)

Видеотон (Венгрия) – АЕК (Греция)

Янг Бойз (Швейцария) – Динамо Загреб (Хорватия)

Аякс (Нидерланды) – Динамо (Украина)

БАТЭ (Беларусь) – ПСВ (Нидерланды)

Црвена Звезда (Сербия) – Зальцбург (Австрия)

Матчи плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 21 и 28 августа.

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Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
2 : 0
Славия Прага
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