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Лига чемпионов, квалификация: Аякс крушит Стандард и выходит на Динамо, Зальцбург обыграл Шкендию

23:21 115 Читати українською
Лига чемпионов, квалификация: Аякс крушит Стандард и выходит на Динамо, Зальцбург обыграл Шкендию
Аякс крушит Стандард и выходит на Динамо, Зальцбург обыграл Шкендию

Закончились очередные ответные матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Зальцбург минимально обыграл Шкендию и выходит в плей-офф.

Аякс спокойно обыграл Стандард и проходит в следующий этап, где сыграет с киевским Динамо.

Динамо – Славия: прагматизм киевлян, неудержимый Вербич и благоприятное польское судейство

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, ответные

Шкендия – Зальцбург – 0: 1

Гол: Минамино, 90

Аякс – Стандард – 3:0

Голы: Хунтелаар, 30, Де Лигт, 34, Нерес, 46

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Шкендия - Зальцбург: Вторник 14 августа 2018

Шкендия
Матч окончен
0 : 1
Зальцбург
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