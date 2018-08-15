Визначились усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: Аякс – Динамо та інші протистояння

У Лізі чемпіонів визначились пари раунду плей-офф кваліфікації. На шляху до групового етапу командам залишилось подолати останній бар'єр.

Суперником київського Динамо в останньому раунді кваліфікації стане амстердамський Аякс, який впевнено обіграв за сумою двох матчів Стандард.

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Доволі цікавим також виглядає протистояння Бенфіки та ПАОКа, за який виступають українці Євген Шахов та Євген Хачеріді. У 3-му раунді греки вибили московський Спартак.

Усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів:

Бенфіка (Португалія) – ПАОК (Греція)

Відеотон (Угорщина) – АЕК (Греція)

Янг Бойз (Швейцарія) – Динамо Загреб (Хорватія)

Аякс (Нідерланди) – Динамо (Україна)

БАТЕ (Білорусь) – ПСВ (Нідерланди)

Црвена Звезда (Сербія) – Зальцбург (Австрія)

Матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 21 та 28 серпня.

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