Визначились усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: Аякс – Динамо та інші протистояння

У Лізі чемпіонів визначились пари раунду плей-офф кваліфікації. На шляху до групового етапу командам залишилось подолати останній бар'єр.
Суперником київського Динамо в останньому раунді кваліфікації стане амстердамський Аякс, який впевнено обіграв за сумою двох матчів Стандард.
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Доволі цікавим також виглядає протистояння Бенфіки та ПАОКа, за який виступають українці Євген Шахов та Євген Хачеріді. У 3-му раунді греки вибили московський Спартак.
Усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів:
Бенфіка (Португалія) – ПАОК (Греція)
Відеотон (Угорщина) – АЕК (Греція)
Янг Бойз (Швейцарія) – Динамо Загреб (Хорватія)
Аякс (Нідерланди) – Динамо (Україна)
БАТЕ (Білорусь) – ПСВ (Нідерланди)
Црвена Звезда (Сербія) – Зальцбург (Австрія)
Матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 21 та 28 серпня.
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