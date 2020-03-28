"Он просто продолжал бегать": Вейналдум удивил выбором самого трудного оппонента в карьере

Полузащитник Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум выделил игрока, которому было наиболее трудно противостоять на футбольном поле.

"Андрес Гуардадо. На ЧМ-2014 мы играли с Мексикой, было очень жарко, а он был моим оппонентом в тот день. Это был действительно жаркий день, но он просто продолжал бегать! Это было действительно трудно для меня, кроме того, это действительно хороший футболист.

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С мячом он работал прекрасно. Для меня было большой проблемой остановить его. Из-за сильной жары было сложнее, чем обычно, но в итоге мы все же выиграли тот матч", – цитирует Вейналдума Goal.

К слову, 33-летний Гуардадо сейчас выступает за Бетис. В текущем чемпионате Испании он провел 20 матчей, в которых отметился 3 результативными передачами.

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