Олимпик минимально одолел Ворсклу

В матче 2 тура УПЛ Олимпик обыграл Ворсклу благодаря голу Балашова.

В первом тайме команды действовали осторожно, из-за чего и моментов у ворот было очень мало. Ближе к концу первой половины таки удалось создать угрозу. Сначала Кравченко пробил со штрафного и попал в штангу ворот Ворсклы. Полтавчане ответили опасным выпадом Кобахидзе, но Крынский справился с его коварным ударом.



А во втором тайме Олимпик вышел вперед в счете. Дегтярев заработал штрафной в центре поля и быстро разыграл его, отдав на забегающего Балашова. Виталий выбежал на свидание с Шустом, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота. Балашов имел возможность оформить дубль, однако после скидки партнера пробил мимо дальней штанги. У Ворсклы в основном моменты пытался создать Кобахидзе, однако его усилий оказалось недостаточно и Олимпик в итоге праздновал победу в матче.



Эта победа стала первой для Олимпика в сезоне и дончане расположились на 6 позиции. Ворскла второй раз подряд проиграла и имеет 0 очков за 2 стартовые туры.

Чемпионат Украины 2018/19, 2 тур

Олимпик – Ворскла – 1:0

Гол: Балашов, 51