"Сборная в матче со Швейцарией все равно будет отталкиваться от той философии, от того футбола, который прививает тренерский штаб. Они будут играть в свой футбол, в свою игру. И не будут отбиваться, играть на ничью, а будут пытаться навязать сопернику свою игру. Швейцария играет дома, хотя и без зрителей.

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Последние игры они удачно провели, у них появился шанс занять третье место, чтобы не вылететь из дивизиона А. И поэтому у них есть мотивация, чтобы хорошо закончить цикл. Но и наши футболисты будут мотивированы. Думаю, мы положительно проведем этот матч в плане результата, и закончим достойно.

У нас впереди в плане глубины запаса некем освежить игру. Многие игроки вне игры. Коноплянка травмированный, Цыганков, Ярмоленко, Коваленко и другие больные коронавирусом. Надеюсь, игроки выдержат вторую подряд тяжелую игру физически и смогут провести хороший матч", – заявил Олейник в комментарии Do Best!

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