"Збірна в матчі зі Швейцарією все одно буде відштовхуватися від тієї філософії, від того футболу, який прищеплює тренерський штаб. Вони будуть грати у свій футбол, в свою гру. І не будуть відбиватися, грати на нічию, а будуть намагатися нав'язати супернику свою гру. Швейцарія грає вдома, хоч і без глядачів.

Швейцарія – Україна: матч перенесуть, а "синьо-жовті" ризикують опинитися на карантині, – ЗМІ

Останні ігри вони вдало провели, у них з'явився шанс посісти третє місце, щоб не вилетіти з дивізіону А. І тому у них є мотивація, щоб добре закінчити цикл. Але і наші футболісти будуть мотивовані. Думаю, ми позитивно проведемо цей матч в плані результату, і закінчимо гідно.

У нас попереду в плані глибини запасу немає ким освіжити гру. Багато гравців поза грою. Коноплянка травмований, Циганков, Ярмоленко, Коваленко і інші хворі на коронавірус. Сподіваюся, гравці витримають другу поспіль важку гру фізично і зможуть провести хороший матч", – заявив Олійник у коментарі Do Best!

Швейцарія – Україна: анонс матчу Ліги націй УЄФА