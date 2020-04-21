toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Бельгия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"Огромное дерьмо", – Насри развеял миф о своем исчезновении

10:02 19 Читати українською
"Огромное дерьмо", – Насри развеял миф о своем исчезновении
Самир Насри / PHOTO NEWS

Французский вингер Андерлехта Самир Насри опроверг информацию об исчезновении без вести.

Бельгийская пресса на днях запустила слух, что Насри пропал без вести, а Андерлехт понятия не имеет, где его искать. Однако Самир вышел на связь и прокомментировал ситуацию.

"То, что появилось в прессе, – это огромное дерьмо. Я никуда не исчезал. Я нахожусь в ежедневном контакте с главой медицинского штаба Андерлехта. Вы можете прекратить инсинуации.

Я имел проблемы с икроножной мышцей, но теперь все в порядке. Сейчас жду возобновления футбольных соревнований. Я готов к плей-офф, если они будут сыграны. А потом подумаю о том, что буду делать дальше", – сказал Насри в комментарии Instalive.

"Мав запрошення від Динамо і Шахтаря": українець, який підкорив Бельгію задовго до Яремчука та Маліновського

blog_ava
Главные новости футбола 20 апреля: Динамо и Шахтеру бросили вызов в Украине, банкротство обидчика Металлиста
07:00
582
Теги
Самир Насри Самир Насри Андерлехт Андерлехт Бельгия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
13
час
:
30
мин
Атлетик
23:55
Мальорка
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук