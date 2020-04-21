"Огромное дерьмо", – Насри развеял миф о своем исчезновении

Французский вингер Андерлехта Самир Насри опроверг информацию об исчезновении без вести.

Бельгийская пресса на днях запустила слух, что Насри пропал без вести, а Андерлехт понятия не имеет, где его искать. Однако Самир вышел на связь и прокомментировал ситуацию.

"То, что появилось в прессе, – это огромное дерьмо. Я никуда не исчезал. Я нахожусь в ежедневном контакте с главой медицинского штаба Андерлехта. Вы можете прекратить инсинуации.

Я имел проблемы с икроножной мышцей, но теперь все в порядке. Сейчас жду возобновления футбольных соревнований. Я готов к плей-офф, если они будут сыграны. А потом подумаю о том, что буду делать дальше", – сказал Насри в комментарии Instalive.

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