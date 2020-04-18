Насри бесследно исчез – клуб разыскивает его несколько недель

Французский вингер Андерлехта Самир Насри долго не дает о себе знать.

Насри исчез. Андерлехт, чьи цвета он сейчас защищает, ничего не слышал от Самира уже несколько недель, сообщает La Dernière Heure.

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Бельгийский клуб вернулся после карантина к тренировкам, а Насри до сих пор не дает о себе знать. Во время коронавирусной паузы футболисты Андерлехта должны были самостоятельно заниматься и рапортовать о поддержании формы. Француз эту обязанность полностью игнорировал.

Последний раз его замечали в Дубае, однако сейчас Самир точно не там. Его инстраграм тоже не обновляется – в последний раз он 1 апреля почтил экс-президента Марселя, который умер от коронавируса.

Насри известен своими выступлениями за Марсель, Арсенал, Манчестер Сити и сборную Франции, а также разнообразными скандалами.

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