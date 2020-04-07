Одриосола настроен покорить Бернабеу

Защитник мюнхенской Баварии Альваро Одриосола, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, уверен в собственном будущем в испанской столице.

"Я просто был в плохой форме, чтобы демонстрировать свой лучший футбол. Я, признаюсь, чувствую доверие Зидана, поэтому не сомневаюсь, что наступит мое время в Реале.

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У меня были хорошие матчи, но моей проблемой стала нехватка стабильности. Физическая форма очень важна для крайних защитников, тем более – в современном футболе. Уверенность растет благодаря стабильной игровой практике", – заявил защитник в комментарии Marca.

В составе мюнхенской Баварии Альваро Одриосола успел сыграть 2 матча на внутренней арене. До этого он провел всего 5 поединков за Реал во всех турнирах сезона 2019/20.

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