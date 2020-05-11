Одноклубник динамовца "исцелился" от коронавируса

История болезни хавбека Анкарагюджю Рикардо Фати приобрела неожиданный поворот.

Второй тест сенегальца на коронавирус оказался отрицательным, хотя 5 мая он сдал положительный, сообщает Fotomac.

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Анкарагюджю был вынужден отложить командные тренировки из-за проблем Фати, а сам 33-летний игрок отправился на двухнедельную изоляцию. Впрочем, повторный тест шокировал клубных медиков своим результатом, и паника могла быть преждевременной. За несколько дней Рикардо сдаст третий тест, и если он также будет отрицательным, то ему позволят присоединиться к команде.

Напомним, что в составе Анкарагюджю на правах аренды выступает Жерсон Родригес, который принадлежит киевскому Динамо.

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