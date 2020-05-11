Одноклубник динамівця "зцілився" від коронавірусу

Історія хвороби хавбека Анкарагюджю Рікардо Фаті набула несподіваного повороту.

Другий тест сенегальця на коронавірус виявився негативним, хоча 5 травня він здав позитивний, повідомляє Fotomac.

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Анкарагюджю був змушений відкласти командні тренування через проблему Фаті, а сам 33-річний гравець відправився на двотижневу ізоляцію. Втім, повторний тест шокував клубних медиків своїм результатом, і паніка могла бути передчасною. За кілька днів Рікардо здасть третій тест, і якщо він також буде негативним, то йому дозволять приєднатися до команди.

Нагадаємо, що у складі Анкарагюджю на правах оренди виступає Жерсон Родрігес, який належить київському Динамо.

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