Руководство АПЛ не собирается ослаблять давление на страну-агрессорку, развязавшцю войну на территории Украины.

На заседании Лиги представителям клубов объявили, что АПЛ останавливает действие контрактов с российскими телеканалами, сообщает Sky Sports. Английский футбол оккупантам транслировать не будут.

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Следует заметить, что это уже второе подобное решение. Еще в марте АПЛ запретила показывать матчи сервису Okko. С нового сезона права на показ переходили к МАТЧ-ТВ, но и пропагандистский телеканал не получит доступ к контенту.

К слову, в сообщении о бане для российских трансляторов четко говорится, что это решение принято из-за военных преступлений России на территории Украины.

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