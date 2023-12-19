На 74-й минуте матча 17-го тура чемпионата Турции против Трабзанспора игроки Истанбулспора покинули поле в знак протеста против судейства. Команда хозяев обвинила главного арбитра Али Сансалана в предвзятости – по мнению представителей Истанбулспора, он должен был назначить в ворота Трабзонспора очевидный пенальти. Судья этого не сделал, и в ответной атаке гости забили.

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Президент Истанбулспора Экмель Фаик Сариалиоглу разозлился, выбежал на поле и увёл свою команду с поля. Один из игроков хозяев – Симон Дели – опустился на колени в надежде переубедить Сариалиоглу, однако президент остался непреклонным в своём решении.

Матч был остановлен на 74-й минуте при счёте 1:2 в пользу Трабзонспора.

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BREAKING | İstanbulspor walk off the pitch in protest of the refereeing decisions in the Trabzonspor game and refuse to continue the game pic.twitter.com/BsVRmtxWSb — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) December 19, 2023