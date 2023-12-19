Очередной бунт в Турции: команда отказалась доигрывать матч – игрок умолял президента на коленях
Матч 17-го тура турецкой Суперлиги Истанбулспор – Трабзонспор не был доигран.
На 74-й минуте матча 17-го тура чемпионата Турции против Трабзанспора игроки Истанбулспора покинули поле в знак протеста против судейства. Команда хозяев обвинила главного арбитра Али Сансалана в предвзятости – по мнению представителей Истанбулспора, он должен был назначить в ворота Трабзонспора очевидный пенальти. Судья этого не сделал, и в ответной атаке гости забили.
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Президент Истанбулспора Экмель Фаик Сариалиоглу разозлился, выбежал на поле и увёл свою команду с поля. Один из игроков хозяев – Симон Дели – опустился на колени в надежде переубедить Сариалиоглу, однако президент остался непреклонным в своём решении.
Матч был остановлен на 74-й минуте при счёте 1:2 в пользу Трабзонспора.
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